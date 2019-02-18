В Брестской области введён запрет выхода на лёд



В Брестской области введен запрет выхода на лед в связи с его интенсивным таянием и разрушением.

«Ледовая обстановка в регионе сейчас нестабильная. Лед начинает интенсивно таять, его структура меняется. В связи с оттепелями, туманом и солнцем покров становится рыхлым, — отметили в областном ОСВОД. — Многие реки в области вскрыты, на водоемах лед есть (от 7 см до 14 см), но он ненадежный».

Предостережение от выхода на лед в первую очередь касается любителей зимней рыбалки. Для обеспечения безопасности при себе им рекомендуется иметь средства спасания, в том числе жилеты, веревку длиной от 5 м до 10 м. Кроме того, перед началом движения по льду необходимо проверить его прочность пешней: если с первого раза пробила, дальше идти крайне опасно. Также спасатели обращаются к родителям с просьбой постоянно контролировать местонахождение детей.

В Брестской области с начала года произошло два несчастных случая на воде. В частности, в Дрогичинском районе 4 января пьяный мужчина упал в мелиоративный канал и утонул. Еще одно ЧП случилось днем 11 февраля на реке Припять. В Столинском районе под аэроглиссером с 11 человеками на борту проломился лед, трое пассажиров оказались в воде. Из воды удалось извлечь мужчин 46 и 38 лет, старший из них позже скончался, младший госпитализирован. Тело 39-летнего мужчины до сих пор ищут водолазы. Помощь в поисковой операции оказывают волонтеры и местные жители.

В 2018 году в Брестском регионе от воды погибли 64 человека, в том числе шестеро детей.