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Ну что, диплом на руках? Тогда проходите тест на знание Трудового кодекса

19.02.2019 10:55 — Разное | Tut.by  
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Зарабатывать деньги хочется, а вот вникать в скучные кодексы не очень. Именно поэтому работодатель может с легкостью обвести вас вокруг пальца. Мы составили тест, который проверит ваши знания о рабочих отношениях. Срочно заполняйте пробелы — переходите к вопросам. Только помните, что указанные ситуации гипотетические, все-таки вряд ли в жизни вы столкнетесь с вопиющими нарушениями. Но быть готовым к ним надо.

 
 
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