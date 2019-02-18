Зарабатывать деньги хочется, а вот вникать в скучные кодексы не очень. Именно поэтому работодатель может с легкостью обвести вас вокруг пальца. Мы составили тест, который проверит ваши знания о рабочих отношениях. Срочно заполняйте пробелы — переходите к вопросам. Только помните, что указанные ситуации гипотетические, все-таки вряд ли в жизни вы столкнетесь с вопиющими нарушениями. Но быть готовым к ним надо.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ну что, диплом на руках? Тогда проходите тест на знание Трудового кодекса Узнайте, насколько вы подкованы в вопросах трудоустройства.