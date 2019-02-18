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Звонят и обещают прислать «бесплатные» швейцарские часы. В Беларуси появился еще один вид развода

19.02.2019 — Разное | Герой працы  
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Звонят и обещают прислать «бесплатные» швейцарские часы. В Беларуси появился еще один вид развода
18 февраля 2019 в 15:50
FINANCE.TUT.BY
«Позвонила девушка и рассказала, что моя жена выиграла швейцарские часы. Но для того чтобы их получить, нужно приобрести цепочку, которая идет в комплекте, и оплатить 75 рублей наложенным платежом», — рассказывает минчанин Сергей. Мужчина обратился в компанию и узнал, что на самом деле никакого розыгрыша не было и его супруга чуть не стала жертвой мошенников.
FINANCE.TUT.BY выяснил, как не попасть в подобную ситуацию и что делать, если вам поступит такой звонок.

Звонят и обещают прислать «бесплатные» швейцарские часы. В Беларуси появился еще один вид разводаФото носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Сергей вспоминает, что консультант в начале разговора назвал имя и фамилию жены, а также адрес, где живет семья. Кроме того, у женщины действительно есть дисконтная карточка магазина часов.
— Зашел на сайт компании и никакой информации насчет розыгрыша не нашел. После этого позвонил в колл-центр — там мне сказали, что похожие акции не проводились, — рассказывает минчанин.
Аналогичная история произошла с борисовчанкой Ольгой. Она также «выиграла» швейцарские часы «стоимостью 500 белорусских рублей», которые можно было забрать после покупки подарочного амулета за 59 рублей. При этом женщина не приобретала до этого ювелирные украшения, дисконтной карточки также не было.
— Позвонила девушка: «Здравствуйте, вы выиграли часы от компании ZIKO. Компьютер случайным образом выбрал ваше имя во время розыгрыша. Подарок бесплатный, но к этим часам прилагается амулет — вы должны прийти на почту и уплатить за него 59 рублей. Где и когда проводился розыгрыш, консультант ответить не смогла.
Женщина позвонила своей дочери и попросила ее проверить, действительно ли такая акция проводилась.
— Она зашла на сайт и увидела, что никаких розыгрышей нет. Тогда пришлось напрямую позвонить в компанию и уточнить, что это за звонок. Консультант перепроверила информацию и передала, что это обман, а деньги пытаются получить мошенники.
Компания: «Советуем быть более бдительными, чтобы не стать жертвой обманщиков»
В компании ZIKO поясняют, что не имеют никакого отношения к этим звонкам. «Советуем вам быть более бдительными, чтобы не стать жертвой обманщиков. Предупредите своих близких, особенно представителей старшего возраста, чьей доверчивостью мошенники пользуются особенно часто», — поясняют специалисты.
— Оператор представляется вымышленным именем и предлагает получить выигрыш. Но сделать это не так просто. Посылка с выигрышем отправляется почтой, и чтобы стать владельцем мифических часов, нужно оплатить доставку и стоимость некоего «лунного камня». Приобретение этого загадочного талисмана — обязательное условие, без него часы не высылаются. Конечно, никаких часов победитель розыгрыша не получает, потому что самого розыгрыша не существует, — рассказывают в компании. — По такой же схеме мошенники могут объявить о том, что человек выиграл дорогой парфюм или другой ценный подарок. Подарки нужно забрать в почтовом отделении в течение недели, заплатив за доставку и товар.
Чтобы обезопасить себя, специалисты компании просят проверять информацию об актуальных специальных предложениях на официальном сайте или call-центре.
 
 
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Звонят и обещают прислать «бесплатные» швейцарские часы. В Беларуси появился еще один вид развода 18 февраля 2019 в 15:50 FINANCE.TUT.BY «Позвонила девушка и рассказала, что...
 
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