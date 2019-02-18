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Верхнедвинские школьники выбирали профессии на неделе профориентации
19.02.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В районе прошла неделя профориентации.
Люди давно ищут формулу счастья. Одна из них звучит так: счастлив тот, кто утром с удовольствием идет на работу, а вечером с радостью возвращается домой. Вот почему так важно правильно выбрать профессию.
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> В районе прошла неделя профориентации. Люди давно ищут формулу счастья. Одна из них звучит так: счастлив тот, кто утром с удовольствием идет на работу, а вечером с...
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