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Верхнедвинские школьники выбирали профессии на неделе профориентации

19.02.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В районе прошла неделя профориентации.

Верхнедвинские школьники выбирали профессии на неделе профориентации

Верхнедвинские школьники выбирали профессии на неделе профориентации

Люди давно ищут формулу счастья. Одна из них звучит так: счастлив тот, кто утром с удовольствием идет на работу, а вечером с радостью возвращается домой. Вот почему так важно правильно выбрать профессию.
В один из февральских дней Освейская библиотека имени В.И.Рудого собрала на ток- шоу «Лабиринт профессий» тех, кто уже нашёл своё место в жизни, а также тех, кому это еще предстоит сделать. Как принять правильное решение, о котором потом не пришлось бы жалеть? Какова формула успешного выбора?
Для решения этих сложных задач на встречу были приглашены Максим Александрович Шкода – заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению РОЧС, Вячеслав Вячеславович Каретин – главный врач Освейской больницы, Ирина Фёдоровна Ясюкевич – лаборант Освейской больницы, Евгения Николаевна Дубовская – модельер-конструктор верхней женской одежды, которые рассказали о тонкостях своего ремесла. Также о нужных и интересных профессиях поведала библиотекарь Освейской библиотеки Наталья Францевна Статун. На встречу пришли и ученики выпускных классов Освейской средней школы.
Дети с интересом слушали гостей, которые поделились воспоминаниями о том, как они «пришли в свою профессию», какими качествами нужно обладать, чтобы достичь максимального профессионализма и уважения со стороны общества. Особенно увлекательным было выступление Максима Александровича, который показал видеоролики об Университете Гражданской Защиты МЧС Беларуси и о профессии спасателя.
Классный руководитель 9 класса Татьяна Ивановна Ёдчик познакомила гостей с ситуацией на рынке труда в Верхнедвинском районе.
К концу встречи каждый из присутствующих подростков понял, что выбор профессии – очень важное событие в жизни каждого человека. Татьяна Ивановна посоветовала им уже сейчас определить область своих интересов, больше читать и набираться опыта и знаний, чтобы в будущем сделать правильный выбор.
Галина РАДЮК,
библиотекарь.

 
 
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