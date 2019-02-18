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Приём граждан
19.02.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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ГРАФИК проведения выездного личного приема граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц в районных отделах принудительного исполнения в первом полугодии 2019 года главным судебным исполнителем по Витебской области
КОРЖОВЫМ АЛЕКСЕЕМ ИГОРЕВИЧЕМ.
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> ГРАФИК проведения выездного личного приема граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц в районных...
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