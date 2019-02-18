

В Солигорске с концертом выступили Ядвига ПОПЛАВСКАЯ и Анастасия ТИХАНОВИЧ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

10 февраля текущего года во Дворце культуры г. Солигорска состоялся концерт «Эхо любви», посвященный 70-летию народной артистки Республики Беларусь и композитору Ядвиги Поплавской. Мероприятие состояло из двух отделений: выступление самой Ядвиги Поплавской и популярной певицы Анастасии Тиханович.

Зал, несмотря на солнечную погоду, был полон и искренне поддерживал певиц своими благодарными аплодисментами. Тематика песен довольно разнообразна. Зрители очень тепло встречали как знакомые и любимые песни, так и новые произведения: «Эхо любви», «Не забывай», «Точь в точь», «Мы ещё споём» и др.

























Зрители искренне благодарили Ядвигу Поплавскую и Анастасию Тиханович за прекрасное выступление, многие – за возможность оказаться в славном времени своей юности и молодости, и, конечно же, за отличное настроение, которое не покидало всех на протяжении концерта.













Выступление народной артистки Беларуси Ядвиги Поплавской и Анастасии Тиханович в Солигорске продолжалось более часа и не оставило зрителей равнодушными.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».