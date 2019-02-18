Десятка лучших. Какие опции в автомобиле оптимальны для наших широт

Рейтинг ценностных предпочтений появился неслучайно. На основе этого исследования официальные дилеры и автопроизводители составляют комплектации своих моделей, чтобы при равной цене конкурировать по оснащению с соперниками. Рейтинг составлялся на основе онлайн-опроса, который был проведен в ноябре 2018 года. В нем приняли участие более 1800 человек. Важность и полезность каждой опции оценивалась по пятибалльной шкале.

Электрообогрев лобового стекла

На первом месте рейтинга оказался подогрев лобового стекла, который набрал в среднем 4,68 балла. Он встроен между пластинами триплекса и почти незаметен для глаза. Тонкие нити с высоким сопротивлением покрывают стекло почти невидимой паутиной. Электрический ток разогревает их и повышает температуру стекла, что очень удобно в морозы, когда автомобиль за ночь покрывается льдом. Очищать эту поверхность щеткой долго, неприятно, да и небезопасно для машины, так как скребком можно легко повредить лакокрасочное покрытие стоек крыши. В общем, наш климат требует наличия в автомобиле электроподогревателя лобового стекла.

Запуск мотора с брелка

Второе место заняла система автозапуска машины, которая набрала в среднем 4,58 балла. Автозапуск редко ставится автопроизводителями по причине законодательного запрета на прогрев автомобилей внутри жилых зон. Однако изготовители охранных систем охотно включают такие функции в свой товар. В итоге автомобиль можно завести дистанционно с брелка или по СМС. Двигатель может работать несколько десятков минут и успевает прогреть систему охлаждения и салон до рабочих температур. Владелец садится в оттаявший после ночной стоянки и уже теплый автомобиль.

Парктроник

Третье место в рейтинге получил парктроник, набравший 4,55 балла. Это устройство помогает определять расстояние от бампера до ближайшего препятствия и очень полезно при параллельной парковке. Парктроник испускает акустические или электромагнитные волны и принимает их обратно отраженными от ближайшего объекта, каковым может быть бетонный блок, стена или другой автомобиль. С помощью звуковых сигналов и графических изображений на экране указывается свободное для маневра расстояние.

Благодаря парктронику мелких аварий на парковках стало гораздо меньше. Он значительно упрощает процесс управления машиной в тесных пространствах.

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Подушки безопасности

Равное количество баллов с парктроником набрали «дополнительные подушки безопасности». Их обычно заказывают для увеличения защиты в случае ДТП. Их важность оценена в 4.55 балла.

Нагрев сиденья

Пятая строчка рейтинга отошла еще одной «зимней» опции: подогреву сидений. Он набрал 4,53 балла из 5 возможных. С помощью кнопки на центральной консоли можно нагреть кресла и путешествовать в тепле. Однако пользоваться ей долго нельзя, так как перегрев нижней части таза может вредить здоровью.

Полноценная запаска

Шестое место заняло полноразмерное запасное колесо, предпочтительность которого оценена в 4,52 балла. Сейчас многие автопроизводители в погоне за простором в багажнике комплектуют машины тонкими «докатками», на которых нельзя ездить быстро, да и зимой они бесполезны. Настоящие запаски предлагаются в виде бесплатной опции, которую нужно обязательно заказывать у дилеров. В наших реалиях без пятого колеса в багажнике не обойтись.

Радары по бокам

Седьмое место рейтинга оказалось у системы контроля слепых зон. Она набрала 4,45 балла. Это некогда дорогое устройство теперь существенно подешевело и шагнуло в массы. Два радара в заднем бампере мониторят обстановку вокруг, и если какой-нибудь автомобиль оказывается в плохо просматриваемой зоне сзади или идет на обгон, то водитель получает предупреждение световыми сигналами желтых маячков. Это очень помогает при перестроениях на многополосных дорогах.

Автоматическое торможение

Восьмое место занимает система превентивного торможения, которой покупатели присудили 4,41 балла. Это устройство имеет камеру в основании лобового стекла. По получаемому изображению компьютер определяет скорость и расстояние до объектов впереди. Иногда для фиксации дистанции применяется лазерный лидар. В случае резкого сокращения расстояния бортовая электроника способна самостоятельно нажать на тормоз. Это поможет избежать столкновения или значительно ослабить силу удара. Пока опция предлагается только на дорогих автомобилях, но ее значимость по достоинству оценивается покупателями.

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Адаптивный головной свет

Адаптивные фары заняли предпоследнюю строчку великолепной десятки лучших опций и набрали 4,40 балла. Эти очень дорогие фары головного света, доступные только на премиальных машинах, способны по-разному формировать поток лучей в зависимости от дорожной обстановки. Единожды включив дальний свет на загородной трассе, можно забыть про рычаг управления фарами и наблюдать, как прожекторы головного света меняют направление при появлении встречного транспорта. Они расходятся по сторонам и затемняют шторками зону, где движется встречная машина. Вмешиваться в их работу водителю не требуется. При этом адаптивные прожекторы редко переключаются в режим ближнего света и освещают дорогу намного лучше обычных фар. Видимость ночной дороги с ними значительно дальше.

Обогрев руля

Почетное десятое место рейтинга лучших опций занял обогрев руля с оценкой 4,39 балла. Эта опция помогает управлять машиной в холода. Морозным утром теплый руль позволит снять перчатки и согреть руки даже до того момента, как климатическая установка накачает теплый воздух в салон. Это очень удобно.

В общем, при взгляде на представленный список становится ясно, что нашим водителям очень нравится ездить в тепле и безопасности.