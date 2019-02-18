«Охрана природы» просит случчан провести уборку территорий

Слуцкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды просит случчан и руководителей субъектов хозяйствования всех форм собственности убрать территории, пишет «Слуцкий край».

— Уважаемые жители района и города Слуцка, руководители! В связи со сходом снежного покрова рекомендуем провести (организовать) уборку придомовых, производственных и закрепленных за организациями территорий от образовавшегося за зимний период мусора, — говорится в сообщении.





