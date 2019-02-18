|
«Охрана природы» просит случчан провести уборку территорий
19.02.2019 — Разное | Слуцк Город
Слуцкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды просит случчан и руководителей субъектов хозяйствования всех форм собственности убрать территории,
— Уважаемые жители района и города Слуцка, руководители! В связи со сходом снежного покрова рекомендуем провести (организовать) уборку придомовых, производственных и закрепленных за организациями территорий от образовавшегося за зимний период мусора, — говорится в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слуцкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды просит случчан и руководителей субъектов хозяйствования всех форм собственности убрать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)