ГАИ: День безопасности дорожного движения «Скажи равнодушию нет!»

В целях профилактики происшествий, участники которых оставляют место ДТП, 22 февраля Госавтоинспекция проводит единый День безопасности дорожного движения под девизом: «Скажи равнодушию нет!».

По данным статистики, более 80% аварий с пешеходами происходит по их же собственной вине. Водители не в ответе за эти происшествия, но только при одном условии – если они остались на месте аварии, оказали помощь пострадавшему, вызвали «скорую» и ГАИ – в общем, остались людьми перед Законом и перед своей совестью.

Если же поступили наоборот – покинули место ДТП, то автоматически превращаются в преступника, которому будут вменяться две статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это:

— ст. 317 ч.2 УК Республики Беларусь – за совершение ДТП повлекшего смерть или причинения тяжких телесных повреждений влекущее наказание в виде исправительных работ на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на срок до 5-ти лет;

— и ст. 159 ч. 3 УК Республики Беларусь – оставление в опасности, влечёт за собой наказание в виде ареста на срок до 6-ти месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Еще один вид дорожно-транспортных происшествий, в которых водители частенько скрываются — это так называемые «неучетные» ДТП, т.е. без пострадавших, где причинен только материальный ущерб.

Данные аварии кардинально отличаются от происшествий с пострадавшими и, как правило, происходят в местах массового скопления транспортных средств на автостоянках рынков либо у жилых домов. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь, водитель, оставивший место совершенного дорожно-транспортного происшествия, будет привлечен к административной ответственности по ст. 18.17 ч. 2, а за этим следует штраф в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин или лишение права управления транспортными средствами до двух лет.

Если пешеход стал причиной аварии и оставил место происшествия, то в отношении него налагается штраф от пяти до двадцати базовых величин.



