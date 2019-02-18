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Новый вид хищений денег появился в Беларуси

19.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В последние дни в стране наблюдаются массовые случаи телефонного мошенничества.
Злоумышленники осуществляют звонки клиентам банков и, представляясь банковскими работниками, под разными предлогами просят предоставить паспортные данные, а также реквизиты банковских платежных карточек и коды, поступающие на телефонный номер клиента. В некоторых случаях звонящие представляются сотрудниками подразделения IT-банка и уточняют, в каком из реальных банков клиент обслуживается. После этого человеку поступает звонок от имени службы безопасности банка с номера телефона того банка, который клиент указал сам.
В отдельных случаях номера входящих телефонных звонков скрыты либо принадлежат операторам других стран. Вместе с тем, установлены факты использования программ-анонимайзеров, когда входящие звонки определяются как официальные номера телефонов, указанные на сайте банка.
Получив ценные сведения, мошенники снимают деньги клиентов…

Что должен знать клиент банка? Кому можно давать сведения о пин-коде банковской карточки, и можно ли вообще их сообщать кому-либо? На эти и другие вопросы отвечает корреспонденту «ШК» Виталий Подобед, директор центра банковских услуг №724.
— Обращаю особое внимание на то, что сотрудник банка при звонке клиенту заранее должен знать все необходимые ему данные. Поэтому сообщать кому-то реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные ни в коем случае нельзя, — отмечает Виталий Васильевич. – Рекомендую в случае звонка с «официального» номера банка либо получения СМС с настойчивыми призывами сообщить данные карточки, сказать звонящему, что клиент сам перезвонит в контакт-центр или менеджеру и незамедлительно обратиться в контакт-центр банка, эмитировавшего карточку, рассказать о ситуации и далее следовать рекомендациям сотрудника банка.
Самое главное, нужно помнить, что клиент никому не должен называть полные реквизиты своей карточки!
Если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денежных средств, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

СПРАВКА «ШК»: вишинг – метод мошенничества с использованием социальной инженерии: злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой с целью хищения денежных средств.
Анна МАВИЧ

 
 
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В последние дни в стране наблюдаются массовые случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники осуществляют звонки клиентам банков и, представляясь банковскими...
 
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