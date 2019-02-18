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Скончался модельер Карл Лагерфельд
19.02.2019 16:19 — Разное | Аргументы и факты
В настоящее время об обстоятельствах его смерти не сообщается. По имеющимся сведениям, в течение последних недель он страдал плохим самочувствием.
Модельер, стилист, фотограф Карл Лагерфельд родился в 1933 году в немецком городе Гамбурге. В начале 1950-х годов эмигрировал с матерью в Париж. Там он устроился ассистентом к кутюрье Пьеру Бальмену. Впоследствии Лагерфельд был стилистом во французских домах Jean Patou и Chloe, затем сотрудничал с итальянским домом Fendi. В 1983 году Лагерфельд занял пост художественного директора дома моды Chanel. Модельер также является основателем собственного модного бренда Karl Lagerfeld.
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В настоящее время об обстоятельствах его смерти не сообщается. По имеющимся сведениям, в течение последних недель он страдал плохим самочувствием.
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