Завтра выйдет очередной выпуск газеты «Полесская правда»



Читайте в завтрашнем выпуске:

Отчетные собрания проходят в нынешнем году в восемнадцати хозяйствах Пинского района. В минувшую пятницу такое собрание состоялось в филиале «Невель», где подвели итоги работы коллектива за прошлый год, которые выглядят впечатляюще.

15 февраля в Пинске впервые состоялось шествие колонны «Бессмертный контингент» в сопровождении городского духового оркестра от площади Ленина до городского парка культуры и отдыха. В колонне прошли ветераны боевых действий в Афганистане, их родные, представители общественных объединений, ветераны Вооруженных Сил, молодежь.

В Пинской центральной районной библиотеке имени Е. Янищиц состоялась встреча представителей власти с родителями, братьями, сестрами, чьи родные не вернулись из Афганистана живыми.

Очередной, 7-й открытый региональный конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне и цимбалах «Палескiя музыкi» прошел в Пинском колледже искусств. Среди победителей конкурса есть и представители школ искусств Пинского района.

УО «Полесский государственный университет» объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава.

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