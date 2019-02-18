В «Белтаможсервисе» прошли массовые задержания

На днях прошли массовые задержания в структурах, связанных с «Белтаможсервисом», в том числе задержан гендиректор предприятия Юрий Король, сообщают источники. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

По словам одного из источников, интерес к топ-менеджерам предприятия связан с поставками санкционной продукции через Беларусь в Россию. Отмашку на проведение операции силовики получили, по данным источника, после последней встречи глав двух стран в Сочи. Во время задержаний были найдены большие суммы денег, пишет Tut.by.

Задержания подтвердил и еще один источник Tut.by, отмечая, что «не ожидал, что все таким образом обернется», так как считал, что «такие действия всегда должны иметь поддержку на самом верху».

По данным еще двух источников со сферы логистики, дело связано со взяточничеством. При этом есть информация, что после того, как силовики заинтересовались «Белтаможсервисом», работа предприятия оказалась на некоторое время заблокированной, передает «Белсат».

В свою очередь, в «Белтаможсервисе» заявили, что «предприятие работает в штатном режиме». «РУП «Белтаможсервис» в рамках договорных отношений в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства», - сообщается на сайте компании.

Информацию о задержаниях пока не подтвердили ни в «Белтаможсервисе», ни в правоохранительных органах.