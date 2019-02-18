22 февраля в Шумилино пройдут мероприятия к Дню защитников Отечества

22 февраля в Шумилино пройдут мероприятия по празднованию Дня защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь.

15.30 - возложение венков и цветов на братском кладбище в городском парке. Построение колонны на площади в 15.15.

16.00 - праздничный концерт в актовом зале СШ №1 г.п. Шумилино. В фойе будут работать выставки, фотозона.

В рамках праздничных мероприятий пройдёт возложение венков на воинских захоронениях, чествование и поздравление ветеранов войны.