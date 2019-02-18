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22 февраля в Шумилино пройдут мероприятия к Дню защитников Отечества
19.02.2019 — Разное | Герой працы
22 февраля в Шумилино пройдут мероприятия по празднованию Дня защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь.
15.30 - возложение венков и цветов на братском кладбище в городском парке. Построение колонны на площади в 15.15.
16.00 - праздничный концерт в актовом зале СШ №1 г.п. Шумилино. В фойе будут работать выставки, фотозона.
В рамках праздничных мероприятий пройдёт возложение венков на воинских захоронениях, чествование и поздравление ветеранов войны.
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22 февраля в Шумилино пройдут мероприятия по празднованию Дня защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь. 15.30 - возложение венков и цветов на...
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