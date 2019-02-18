Citroen показал электрокар, которым можно управлять с 16 лет

Французская компания, отмечающая в этом году вековой юбилей, к грядущему автошоу в Женеве подготовила интересный шоу-кар — Ami One, задуманный разработчиками в качестве альтернативы как общественному транспорту, так и индивидуальным двухколесным транспортным средствам (велосипедам, скутерам, самокатам).





В Европе миниатюрный двухместный концепт попадает в категорию квадрициклов — в длину забавная машина достигает всего 2,5 м, ширина не превышает 1,5 м, а масса 450 кг, максимальная скорость равна 45 км/ч. Таким образом, управлять Ami One может любой человек, которому исполнилось 16 лет (во Франции 14 лет).





Из прочих заявленных компанией параметров — пробег на одной зарядке до 100 км и возможность подзарядки установленной под полом литиево-ионной батареи от бытовой розетки или общественной зарядной станции (за 2 часа).





Внутри дизайнеры предложили асимметричное расположение водительского и пассажирского сидений — такая компоновка создает дополнительное пространство для плеч и не стесняет движения водителя.





Формат владения Ami One предлагается на выбор: от каршеринга до аренды (на срок от пяти минут до пяти лет) — оформить заявку на электрокар можно с помощью мобильного приложения. Смартфон также используется и для доступа к машинке — дверные замки можно блокировать и разблокировать с помощью QR-кода, нанесенного на алюминиевое основание ручек дверей. Заняв место в салоне, водитель устанавливает смартфон в специальной нише — с его помощью осуществляется управление настройками бортовых приложений.





Когда Ami One станет серийным, об этом история пока умалчивает. Однако при этом в Citroen подчеркивают, что такой автомобильчик в случае запуска в производство имеет все шансы стать таким же популярным, каким в свое время был 2CV.