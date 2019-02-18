Объявляется кастинг

21 февраля 2019 года с 9.00 до 13.00 в на базе Минского городского дворца культуры (ул. Маяковского, 129) состоится кастинг для участия в открытии II Европейских игр белорусских народных коллективов, хореографических и балетных групп ( в том числе современный балет).

Сведения о прибывающих на кастинг коллективах (наименование, краткая справка, количество человек, контактное лицо) просим направить в Министерство культуры Республики Беларусь не позднее 17.00 19.02.2019 г.

Контактное лицо для уточнения организационных вопросов – Анастасия Гончарук (+7925 023 33 59).