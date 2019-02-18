Министерством связи и информатизации Беларуси внесены изменения в перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, эксплуатация которых осуществляется без соответствующего разрешения на право использования радиочастотного спектра, выдаваемого в результате присвоения (назначения) радиочастоты или радиочастотного канала. Это предусмотрено постановлением Минсвязи №2 от 24 января 2019 года. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Перечень дополнен пунктом, в котором перечислены радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства, в том числе встроенные либо входящие в состав других устройств, которые можно использовать без соответствующего разрешения на территории Минска и Минского района во время подготовки и проведения II Европейских игр 2019 года и обеспечения пребывания официальных иностранных делегаций.

«Это позволит упростить доступ к радиочастотному спектру радиоэлектронных средств гражданского назначения, которые будут использоваться в период подготовки и проведения II Европейских игр, а также повысить имидж Беларуси как страны, использующей радиочастотный спектр без создания излишних барьеров доступа к нему», — отметили в Минсвязи.

Постановление вступило в силу 16 февраля.

БЕЛТА.