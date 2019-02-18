На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 31 января 2019 года № 33 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве, Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе» Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

гражданам мужского пола, которым исполнилось 18 лет, а также гражданам старших призывных возрастов, проживающим по месту постоянного жительства (регистрации) на территории Смолевичского района, утратившим право на отсрочку, явиться в военный комиссариат Смолевичского района и города Жодино (город Смолевичи, улица Жодинская, д.3) в срок и с документами, указанными в повестке.

Гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве в феврале-мае 2019 года и не получившим персональную повестку о явке на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве, необходимо лично прибыть в военный комиссариат Смолевичского района и города Жодино по адресу: г. Смолевичи, улица Жодинская, д.3 в период с 1 марта по 15 апреля 2019 года, имея с собой документ, удостоверяющий личность.

Всем гражданам Республики Беларусь призывного возраста, подлежащим призыву на срочную военную службу и службу в резерве, временно прибывшим на территорию Смолевичского района, незамедлительно возвратиться к месту постоянного жительства (регистрации) и явиться в военные комиссариаты районов (городов) (обособленные подразделения), в которых они состоят на воинском учете, для прохождения мероприятий призыва на срочную военную службу и службу в резерве.

Граждан, не явившихся без уважительных причин на мероприятия призыва на срочную военную службу и службу в резерве, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, привлекать к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Руководителей предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и собственников жилых домов за не оповещение призывников о вызове либо воспрепятствование их явке в военный комиссариат, привлекать к ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

М.Г.ЗАГОРЦЕВ, председатель Смолевичского райисполкома.

И.А.КОНОНОВИЧ, управляющий делами райисполкома.