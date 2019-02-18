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В Столинском районе браконьер сетями наловил рыбы на Br4,5 тыс.

19.02.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Столинском районе браконьер сетями выловил 15,5 кг рыбы. Своими действиями он причинил ущерб природе на сумму более Br4,5 тыс., сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63655.php

В Столинском районе браконьер сетями наловил рыбы на Br4,5 тыс.

Жителя деревни Хорск 16 февраля задержали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. Сетями из мелиоративного канала 41-летний мужчина выловил 178 особей серебряного карася и четыре - головешки-ротана. Нанесенный окружающей среде ущерб специалисты оценили в 179,2 базовой величины (1 БВ составляет Br25,5).

Столинский районный отдел Следственного комитета в отношении сельчанина возбудил уголовное дело по ч.2 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере).

 
 
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  В Столинском районе браконьер сетями выловил 15,5 кг рыбы. Своими действиями он причинил ущерб природе на сумму более Br4,5 тыс., сообщил БЕЛТА официальный...
 
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