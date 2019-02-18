В Столинском районе браконьер сетями наловил рыбы на Br4,5 тыс.

В Столинском районе браконьер сетями выловил 15,5 кг рыбы. Своими действиями он причинил ущерб природе на сумму более Br4,5 тыс., сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



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Жителя деревни Хорск 16 февраля задержали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. Сетями из мелиоративного канала 41-летний мужчина выловил 178 особей серебряного карася и четыре - головешки-ротана. Нанесенный окружающей среде ущерб специалисты оценили в 179,2 базовой величины (1 БВ составляет Br25,5).

Столинский районный отдел Следственного комитета в отношении сельчанина возбудил уголовное дело по ч.2 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере).