Геннадий Короткевич победил в крупнейшем конкурсе для программистов в Индии

На этих выходных в индийском Бангалоре прошло международное соревнование для программистов SnackDown 2019, организованное платформой CodeChef . Победителями стали белорус Геннадий Короткевич и украинец Борис Минаев, пишет Dev.by со ссылкой на The News Minute .



Изображение: thenewsminute.com

Помимо звания чемпионов, команда получила приз 10 тысяч долларов. Второе и третье места заняли программисты из России и Китая.

Правильное решение белорусско-украинский тандем подал на последних 30 секундах конкурса. Кроме того, команда уже побеждала на SnackDown в 2016 году.

В нынешнем году на конкурс зарегистрировалось более 27 тысяч команд, которых представляли свыше 40 тысяч программистов из 115 стран мира. В финал вышло 26 интернациональных команд — 51 человек из 13 стран. Участникам предлагалось за 5 часов решить 10 сложных алгоритмических задач.

SnackDown — единственное мероприятие по программированию такого масштаба в Индии. Доступ к участию в нём открыт практически всем: конкурс собирает как учеников школ студентов, так и профессионалов. По словам организаторов, с каждым годом SnackDown привлекает всё более талантливых программистов, которые получают возможность пообщаться с коллегами из разных уголков планеты.