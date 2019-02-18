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В Риме откроют для туристов место убийства Цезаря

19.02.2019 17:10 — Разное | Интерфакс  
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Власти Рима откроют для посещения туристами место убийства императора Гая Юлия Цезаря.

Цезарь погиб на знаменитой "кошачьей" площади, носящей официальное название Ларго ди Торре Арджентина. Сейчас руины на площади облюбовали многочисленные бродячие кошки, но вскоре, после того, как площадь оборудуют пешеходными дорожками, их покой потревожат желающие вблизи увидеть место, где погиб римский император.

В Риме откроют для туристов место убийства Цезаря
Комплекс руин включает каменный постамент из курии Помпея, на котором Цезарь был убит сенаторами-заговорщиками Брутом и Кассием в 44 году до нашей эры.

 
 
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Власти Рима откроют для посещения туристами место убийства императора Гая Юлия Цезаря. Цезарь погиб на знаменитой "кошачьей" площади, носящей официальное...
 
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