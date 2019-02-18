Доля IT-сектора в ВВП Беларуси может вырасти до 10% к 2023 году – Крутой

Доля IT-сектора в ВВП Беларуси может вырасти до 10% к 2022-2023 году, полагает министр экономики Дмитрий Крутой.

"С учетом того, что мы за семь лет выросли почти на 4 пункта ... До 10% (рост доли в ВВП - ИФ) я думаю, это реально, но это 2022-2023 год", - сказал Д.Крутой журналистам во вторник в Минске.

Он напомнил, что в настоящее время доля IT-сектора в ВВП страны составляет 5,5%.

Как сообщалось, в конце марта 2018 года в Беларуси вступил в силу декрет президента N8 "О развитии цифровой экономики", которым созданы беспрецедентные условия для развития IT-отрасли.