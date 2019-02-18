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Правительство в 2019 году плотно займется повышением эффективности госпредприятий - Румас

19.02.2019 16:20 — Разное | Интерфакс  
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Ключевой задачей правительства Беларуси в 2019 году станет повышение эффективности и конкурентоспособности госсектора экономики, заявил премьер-министр страны Сергей Румас на заседании Совмина во вторник.

"Ключевой задачей правительства на ближайшую перспективу является повышение эффективности и конкурентоспособности государственного сектора экономики, причем это касается как республиканских, так и коммунальных предприятий", - сказал С.Румас.

Как отметил премьер-министр, в настоящее время фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий. "При этом многие государственные предприятия рассчитывают исключительно на бюджетную поддержку", - констатировал он.

С.Румас напомнил, что президентом определены четкие требования в отношении подготовки и внесения мер государственной поддержки организаций.

"Предприятия, не выполнившие условия оказанной им господдержки и не достигшие задекларированных целей ее предоставления, больше не вправе рассчитывать на такую помощь. Если предприятие действительно развивается, выходит на стабильную и рентабельную работу, но по объективным причинам не может своевременно погасить накопленную задолженность, правительство в исключительных случаях готово рассмотреть возможность ее реструктуризации. Но все новые решения будут сопровождаться жестким контролем со стороны правительства и, как правило, сменой руководителя предприятий", - предупредил премьер-министр.

С.Румас также сообщил, что в текущем году власти займутся вопросом выстраивания корпоративного управления на госпредприятиях. "Уже подготовлен и внесен на рассмотрение главы государства проект указа, предусматривающий назначение представителями государства высших должностных лиц в (наблюдательных советах - ИФ) наиболее значимых акционерных обществах с долей государства в уставных фондах. (...) Цель - превратить наблюдательные советы из формального органа в штаб, формирующий стратегию в конкурентной борьбе и, что немаловажно, контролирующий ее выполнение для достижения долгосрочных целей развития", - сказал глава правительства.

 
 
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Ключевой задачей правительства Беларуси в 2019 году станет повышение эффективности и конкурентоспособности госсектора экономики, заявил премьер-министр страны...
 
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