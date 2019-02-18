Дата совместного заседания белорусско-российской группы по интеграции пока не определена - Крутой

Дата проведения совместного заседания белорусско-российской группы по углублению интеграции пока еще не определена, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой журналистам в Минске во вторник.

"Пока российские коллеги на связь с нами не выходили по итогам встречи президентов (прошла на минувшей неделе в Сочи - ИФ). Я так понимаю, они, может быть, формируют свою позицию. Пока мы ждем от них предложений", - сказал Д.Крутой.

Глава Минэкономики заметил, что позиция Минска сформирована уже давно. "Ее неоднократно озвучивал президент", - добавил он.

Д.Крутой возглавляет данную группу с белорусской стороны.