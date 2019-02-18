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Ипотека может заработать в Беларуси не ранее 2021 года - глава Минэкономики

19.02.2019 15:54 — Разное | Интерфакс  
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Министерство экономики Беларуси подготовило проект указа об ипотеке, однако заработать этот механизм в стране может не ранее 2021 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Крутой.

"Пока это еще очень сырой документ, по нему предстоит широкая дискуссия. (...) Очень много моментов нам еще нужно сбалансировать с государственными органами, чтобы максимально обезопасить наших граждан при внедрении этого института", - сказал Д.Крутой журналистам в Минске во вторник.

По его словам, ключевым моментом станет обеспечение приемлемых макроэкономических параметров в 2019 и 2020 годах. "И может быть, с 2021 года мы уже ипотеку будем запускать на полноценной основе в Беларуси", - добавил Д.Крутой.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство экономики Беларуси подготовило проект указа об ипотеке, однако заработать этот механизм в стране может не ранее 2021 года, сообщил глава ведомства...
 
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