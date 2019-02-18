В Минске закроют для движения участок улицы Я. Купалы

Об этом сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь». Причина – строительные работы, которые по планам продлятся до мая 2019 года. Они будут вестись в трехсменном режиме.

Планируется расширить проезжую часть ул. М. Богдановича на участке от моста через р. Свислочь до ул. Архитектора Заборского, а также пересечения с ул. Я.Купалы.

Как будет ходить общественный транспорт?

движение автобусов маршрутов №24 , 1024-ТК со стороны ул. Л. Беды организуется по ул. Куйбышева, В. Хоружей, М. Богдановича и далее по маршруту, со стороны ул. Немига – по М. Богдановича, просп. Машерова, ул. Куйбышева и далее по маршруту с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях;

, 1024-ТК со стороны ул. Л. Беды организуется по ул. Куйбышева, В. Хоружей, М. Богдановича и далее по маршруту, со стороны ул. Немига – по М. Богдановича, просп. Машерова, ул. Куйбышева и далее по маршруту с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях; движение автобусов маршрута №57 от ДС Восточная организуется по ул. Пулихова, Первомайской, Я. Купалы, просп. Независимости (с осуществлением отнесенного разворота на пл. Победы при движении в направлении КП Семашко), ул. Городской Вал, Немига и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях кроме «пл. Победы», «просп. Независимости»;

от ДС Восточная организуется по ул. Пулихова, Первомайской, Я. Купалы, просп. Независимости (с осуществлением отнесенного разворота на пл. Победы при движении в направлении КП Семашко), ул. Городской Вал, Немига и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях кроме «пл. Победы», «просп. Независимости»; движение троллейбусов маршрута №29 организуется от ул. К. Чорного до ДС Лермонтова по ул. Сурганова, пл. Бангалор, ул. М. Богдановича, Немига, просп. Дзержинского, ул. Щорса, Р. Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, в обратном направлении – по ул. К. Либкнехта, Хмелевского, Р. Люксембург, Щорса, просп. Дзержинского, ул. Немига, М. Богдановича, Сурганова и далее по маршруту, с присвоением маршруту наименования №29А «ДС Калиновского - ДС Лермонтова»;

организуется от ул. К. Чорного до ДС Лермонтова по ул. Сурганова, пл. Бангалор, ул. М. Богдановича, Немига, просп. Дзержинского, ул. Щорса, Р. Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, в обратном направлении – по ул. К. Либкнехта, Хмелевского, Р. Люксембург, Щорса, просп. Дзержинского, ул. Немига, М. Богдановича, Сурганова и далее по маршруту, с присвоением маршруту наименования №29А «ДС Калиновского - ДС Лермонтова»; движение троллейбусов маршрута №40 организуется со стороны ул. Немига до ДС Карастояновой со следованием по ул. М. Богдановича, пл. Бангалор, Сурганова, Карастояновой в обоих направлениях.

организуется со стороны ул. Немига до ДС Карастояновой со следованием по ул. М. Богдановича, пл. Бангалор, Сурганова, Карастояновой в обоих направлениях. Работа троллейбусного маршрута №12 отменяется.

Также введут временный автобусный маршрут: