ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске закроют для движения участок улицы Я. Купалы

19.02.2019 17:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Минске закроют для движения участок улицы Я. Купалы
Фото из открытых источников

Об этом сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь». Причина – строительные работы, которые по планам продлятся до мая 2019 года. Они будут вестись в трехсменном режиме. 

Планируется расширить проезжую часть ул. М. Богдановича на участке от моста через р. Свислочь до ул. Архитектора Заборского, а также пересечения с ул. Я.Купалы.

Как будет ходить общественный транспорт?

  • движение автобусов маршрутов №24, 1024-ТК со стороны ул. Л. Беды организуется по ул. Куйбышева, В. Хоружей, М. Богдановича и далее по маршруту, со стороны ул. Немига – по М. Богдановича, просп. Машерова, ул. Куйбышева и далее по маршруту с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях;
  • движение автобусов маршрута №57 от ДС Восточная организуется по ул. Пулихова, Первомайской, Я. Купалы, просп. Независимости (с осуществлением отнесенного разворота на пл. Победы при движении в направлении КП Семашко), ул. Городской Вал, Немига и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях кроме «пл. Победы», «просп. Независимости»;
  • движение троллейбусов маршрута №29 организуется от ул. К. Чорного до ДС Лермонтова по ул. Сурганова, пл. Бангалор, ул. М. Богдановича, Немига, просп. Дзержинского, ул. Щорса, Р. Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, в обратном направлении – по ул. К. Либкнехта, Хмелевского, Р. Люксембург, Щорса, просп. Дзержинского, ул. Немига, М. Богдановича, Сурганова и далее по маршруту, с присвоением маршруту наименования №29А «ДС Калиновского - ДС Лермонтова»;
  • движение троллейбусов маршрута №40 организуется со стороны ул. Немига до ДС Карастояновой со следованием по ул. М. Богдановича, пл. Бангалор, Сурганова, Карастояновой в обоих направлениях.
  • Работа троллейбусного маршрута №12 отменяется.

Также введут временный автобусный маршрут:

  • №929 «ДС Калиновского – Комаровский рынок» - по действующей трассе троллейбусного маршрута №29 с изменением маршрута следования на участке от ул. Сурганова по ул. Куйбышева, просп. Машерова, ул. М. Богдановича, В. Хоружей, Куйбышева в прямом направлении, в обратном направлении – по ул. Куйбышева, Сурганова и далее по маршруту троллейбуса №29. 
    В Минске закроют для движения участок улицы Я. Купалы
    Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Минске 22 февраля
    Подробнее
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будет закрыто движение транспорта на участке ул. Я. Купалы от ул. Куйбышева до ул. М. Богдановича.
 
Новости дня
Новости разные
 
22 февраля в Шумилино пройдут мероприятия к Дню защитников Отечества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика