На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт

Новости Беларуси. Первые краски февраля. На юге Беларуси массово зацвели подснежники – причем в дикой природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





К такому раннему пробуждению символа весны привели аномально высокие температуры воздуха для этого времени. Первые фотографии сказочного цветка были замечены неделю назад.





А сейчас целые россыпи подснежника с молочно-белыми бутонами можно увидеть и в лесу.





Несмотря на столь раннее пробуждение, предвестникам весны ничего не угрожает. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни тепло сохранится.



