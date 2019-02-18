|
На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт
Новости Беларуси. Первые краски февраля. На юге Беларуси массово зацвели подснежники – причем в дикой природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К такому раннему пробуждению символа весны привели аномально высокие температуры воздуха для этого времени. Первые фотографии сказочного цветка были замечены неделю назад.
А сейчас целые россыпи подснежника с молочно-белыми бутонами можно увидеть и в лесу.
Несмотря на столь раннее пробуждение, предвестникам весны ничего не угрожает. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни тепло сохранится.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первые краски февраля. На юге Беларуси массово зацвели подснежники – причем в дикой природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)