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На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт

19.02.2019 17:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первые краски февраля. На юге Беларуси массово зацвели подснежники – причем в дикой природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт

К такому раннему пробуждению символа весны привели аномально высокие температуры воздуха для этого времени. Первые фотографии сказочного цветка были замечены неделю назад.

На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт

А сейчас целые россыпи подснежника с молочно-белыми бутонами можно увидеть и в лесу.

На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт

Несмотря на столь раннее пробуждение, предвестникам весны ничего не угрожает. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни тепло сохранится.

На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт
 
 
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Новости Беларуси. Первые краски февраля. На юге Беларуси массово зацвели подснежники – причем в дикой природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К...
 
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Чырвоны прамень
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