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ЧЕ по гандболу-2026 может пройти в Беларуси. Комментарий председателя федерации
Новости Беларуси. Белорусская федерация гандбола подписала протокол о намерении с двумя странами, Польшей и Литвой. Идея – проведение мужского чемпиона Европы по гандболу в 2026 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это только первый шаг. Следующий этап – подача заявки в Европейскую федерацию. Окончательное решение будет принято на очередном конгрессе ЕГФ в 2021 году.
Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:
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Новости Беларуси. Белорусская федерация гандбола подписала протокол о намерении с двумя странами, Польшей и Литвой. Идея – проведение мужского чемпиона Европы...
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