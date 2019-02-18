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В римском аэропорту Чампино пассажиров эвакуировали из-за пожара
Новости Италии. Десятки рейсов задержаны в римском аэропорту Чампино. График полетов нарушен из-за пожара в воздушной гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые кадры инцидента публикуют в социальных сетях застрявшие здесь пассажиры. Возгорание произошло в подвальном помещении, но его удалось быстро ликвидировать. Пострадавших в результате ЧП нет.
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Новости Италии. Десятки рейсов задержаны в римском аэропорту Чампино. График полетов нарушен из-за пожара в воздушной гавани, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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