В римском аэропорту Чампино пассажиров эвакуировали из-за пожара

Новости Италии. Десятки рейсов задержаны в римском аэропорту Чампино. График полетов нарушен из-за пожара в воздушной гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые кадры инцидента публикуют в социальных сетях застрявшие здесь пассажиры. Возгорание произошло в подвальном помещении, но его удалось быстро ликвидировать. Пострадавших в результате ЧП нет.







