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Румас: «Сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий»

19.02.2019 16:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 19 февраля в Совете министров Беларуси подвели итоги социально-экономического развития страны за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Румас: «Сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий»

Румас: «Сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий»

Румас: «Сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий»

Из семи важнейших параметров прогноза не выполнен темп роста ВВП. Он на 0,5 % ниже, чем планировали. В остальном сработали неплохо. Сформировано положительное сальдо внешней торговли, в прогнозном коридоре удержана инфляция.

Румас: «Сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий»

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий. При этом многие государственные предприятия рассчитывают исключительно на бюджетную поддержку.

Я напомню, что главой государства определены четкие требования в отношении подготовки и внесения мер государственной поддержки организаций, в соответствии с которыми правительство исключило внесение на рассмотрение главой государства вопросов, связанных с прямой бюджетной поддержкой предприятий.

Предприятия, не выполнившие условия, оказанные им государственной поддержки и не достигшие задекларированных целей ее представления, больше не вправе рассчитывать на такую помощь.

Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине
 
 
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Новости Беларуси. 19 февраля в Совете министров Беларуси подвели итоги социально-экономического развития страны за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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