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Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине

19.02.2019 16:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сделать работу государственного сектора экономики результативной и конкурентной – ключевая задача для правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 февраля об этом шла речь в Совете министров, где рассматривали итоги социально-экономического развития страны за 2018 год.

Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине

Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине

Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине

Из семи важнейших параметров прогноза не выполнен темп роста ВВП. Он на 0,5 % сложился ниже, чем планировали. В остальном сработали неплохо. Сформировано положительное сальдо внешней торговли, в прогнозном коридоре удержана инфляция. По данным правительства, за 2018 год реальные доходы населения приросли на 8 %. Это в 2,5 раза выше прогнозного уровня.

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По итогам первого квартала 2019 года ожидается выполнение всех основных прогнозных параметров, кроме производства сельхозпродукции. Как считает министр экономики, проблемы в АПК начинают приобретать системный характер. За четыре года он вырос всего на 4 %.

Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
К сожалению, негативные тенденции прошлого года продолжились и в январе. Это животноводство в первые месяцы, в растениеводстве это цветы, овощи закрытого грунта. Поэтому надо разбираться, что происходит: либо белорусы стали больше потреблять импортной продукции данного профиля, либо не дорабатывают наши производители.

Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине

Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине
 
 
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Новости Беларуси. Сделать работу государственного сектора экономики результативной и конкурентной – ключевая задача для правительства, сообщили в программе...
 
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