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Минчанке запретили исполнять грустные песни в караоке
Свое 25-летие минчанка Ангелина решила отпраздновать с размахом – забронировала столик в одном из самых пафосных клубов столицы. В программе
В районе десяти часов вечера девушка и 12 приглашенных гостей зашли в заведение. После лёгких закусок и пламенных речей вечер подошёл к своей долгожданной кульминации – исполнению песен. Ведь они пришли не куда-нибудь, а в караоке.
Когда настал черед петь самой имениннице – администратор неожиданно одёрнул девушку и заявил: репертуар, который она заказала, слишком печальный! И под такие треки остальные посетители заведения попросту уснут!
Компания пришла в ярость – ведь кто платит, тот и заказывает музыку. Гости заранее приобрели пригласительный, а, значит, и право на безлимитное исполнение.
Праздник был безнадёжно испорчен. А рассерженная именинница даже спустя неделю с трудом сдерживает гнев.
За честь именинницы вступился друг и участник провальной вечеринки Дмитрий.
Дмитрий Савостьян:
На сайте заведения нет ни слова про выбор репертуара и правила исполнения песен. А владельцы заведения на все просьбы корреспондентов программы
У пострадавшей стороны, уверяют юристы, всегда есть право не только получить законное извинения, но даже наказать рублем негостеприимные заведения. Наша программа будет следить за развитием этой истории.
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
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Свое 25-летие минчанка Ангелина решила отпраздновать с размахом – забронировала столик в одном из самых пафосных клубов столицы. В программе «Добро пожаловаться»...
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