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Умер Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся

19.02.2019 16:25 — Разное | СТВ  
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Он больше ничего не придумает из натурального меха. Мы больше не увидим белоснежный конский хвост на его затылке. Он уже не откажется от немецкого гражданства в знак протеста против миграционной политики правительства.

Это всё он – Карл Лагерфельд, который покинул этот мир 19 февраля. Кем он был для человечества? Конечно, дизайнером одежды, каких мало. Начинал он творить в 1952-м, а уже через три года в Париже получил первое место в конкурсе дизайнеров – придумал пальто, которое всем понравилось. Его с тех пор звали на работу крупные дома моды, известные мастера. Фантазии били через край.

Умер Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся

Лагерфельд никогда не повторялся, для всех делал эксклюзивные коллекции. Вскоре парень решил, что хватит работать «на дядю», и основал собственный бренд «Karl Lagerfeld Impression». Одновременно был арт-директором и главным модельером всемирно известных домов. Он создавал одежду для людей, но не забывал про себя. Вы ведь видели его в зауженных костюмах, да? Так вот: он специально шил для себя такие, чтобы выглядеть изящным. «Я ношу узкие костюмы, чтобы не иметь возможности потолстеть»  признавался мастер. А контролировать свой вес дизайнер начал после пережитого горя – смерти бойфренда Жака Башера. Кроме того, стал носить перчатки, чтобы прятать руки, стоячие воротнички, чтобы прятать шею, темные очки и веер, чтобы скрывать лицо от папарацци.

Умер Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся

У Лагерфельда на всё хватало идей. Он придумал:

- бутылку для компании Coca-Cola

- оригинальные коллекции браслетов, ожерелий и брошей для Swarovski

- ароматы духов Chloé, KL, Jako

- несколько моделей байкерских шлемов

- комплекты женской спортивной одежды для компании Puma

- сценические наряды для Мадонны и Кайли Миноуг

- карикатуры и иллюстрации для журнала Eulenspiegel и газеты Libération

- плюшевые игрушки, в т.ч. с собственным изображением

- женскую обувь и аксессуары для итальянской фирмы Hogan

- меховые изделия для модного дома Fendi. 

Умер Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся

Лагерфельд был талантливым и увлеченным фотографом, издал несколько книг и открыл в Париже собственную художественную галерею. Его знали как большого любителя книг и владельца издательского дома 7L и книжного магазина. Его личная библиотека насчитывает около 300 тысяч томов.

Умер Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся

Лагерфельд не был человеком, который держал свои идеи, планы, мысли  под темным покрывалом. Он преподавал в австрийской высшей школе прикладного искусства, открыто высказывал свои политические взгляды, боролся за использование меха в индустрии моды и отстаивал «худышек» на подиумах. За многое из того, что проповедовал мастер, его ругали. Но кто, как правило, критикует талантливых людей? Те, кто сам живет без таланта.

Умер Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся

А Лагерфельд ушёл.

И больше такого не будет.

Ваш В.Д.  
 
 
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Он больше ничего не придумает из натурального меха. Мы больше не увидим белоснежный конский хвост на его затылке. Он уже не откажется от немецкого гражданства в...
 
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