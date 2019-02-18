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Шура Би-2 провел экскурсию по легендарной студии Abbey Road в Лондоне

19.02.2019 16:00 — Разное | СТВ  
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Шура Би-2 посетил легендарную Abbey Road Studios в Лондоне.  

Здесь он сводит новую оркестровую пластинку группы. Отчет о своем путешествии в студию, где записывали свои альбомы легендарные The Beatles, Duran Duran, Pink Floyd, U2 и другие группы, артист публикует на своей странице в Instagram.  

Шура Би-2:
Легендарная студия на Abbey Road. Начали сводить новую оркестровую пластинку!  

Шура Би-2 провел экскурсию по легендарной студии Abbey Road в Лондоне
Фото: instagram.com/shurab2band

По его словам, в студии все буквально пропитано легендарной музыкой. Артист дал подписчикам послушать несколько фрагментов из новой пластинки группы.  

Шура Би-2 провел экскурсию по легендарной студии Abbey Road в Лондоне
Фото: instagram.com/shurab2band

Музыкант также провел для своих зрителей экскурсию по студии и показал редкое оборудование, например, уникальные микрофоны, раритетные пульты.  

Шура Би-2 провел экскурсию по легендарной студии Abbey Road в Лондоне
Фото: instagram.com/shurab2band

«Святая святых – студия номер два на Abbey Road, где и писались битлы. С тех пор в ней ничего не менялось!»  

Шура Би-2 провел экскурсию по легендарной студии Abbey Road в ЛондонеФото: instagram.com/shurab2band

Также Шура Би-2 познакомился со многими известными людьми из индустрии – звукоинженером Miles Showell, Джоном Грантом, саунд-продюсером Дэвидом Тиклом.  

Шура Би-2 провел экскурсию по легендарной студии Abbey Road в Лондоне
Фото: instagram.com/shurab2band

Также музыканты побывал в месте, где познакомились в 1957 году Джон Леннон и Пол Маккартни.

Шура Би-2 провел экскурсию по легендарной студии Abbey Road в Лондоне
Фото: instagram.com/shurab2band

Кроме того, во время пребывания на студии удалось послушать группу, которая прославила это место на весь мир.  

Шура Би-2 провел экскурсию по легендарной студии Abbey Road в Лондоне
Фото: instagram.com/shurab2band

Шура Би-2 провел экскурсию по легендарной студии Abbey Road в ЛондонеФото: instagram.com/shurab2band

«Одно из приятнейших воспоминаний об Abbey Road – как мы слушали The Beatles на студийном оборудовании. Мощнейший 5.1 звук, историческая родина песен... Незабываемо!»  

Большое интервью группы Би-2: «Мы считались самой лузерской группой» (читать далее).  
 
 
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Шура Би-2 посетил легендарную Abbey Road Studios в Лондоне.   Здесь он сводит новую оркестровую пластинку группы. Отчет о своем путешествии в студию, где записывали свои...
 
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