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Ипотека в Беларуси на полноценной основе может заработать с 2021 года

19.02.2019 16:32 — Разное | Ежедневник  
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Ипотека в Беларуси на полноценной основе может заработать с 2021 года

Министерством экономики разработан проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки.

Такая информация была озвучена сегодня министром экономики РБ Дмитрием Крутым перед заседанием правительства. По его словам, вышеуказанный документ пока еще «сырой», много нюансов предстоит согласовать с госорганами, чтобы «максимально обезопасить наших граждан».

Руководитель ведомства также отметил, что о сроках внедрения в Беларуси ипотеки говорить пока рано, ориентировочно это произойдет в 2021 году.

Может быть, с 2021 года мы будем запускать ипотеку в Беларуси на полноценной основе, – цитирует главу Минэкономики БелТА.

 
 
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Министерством экономики разработан проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки.
 
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