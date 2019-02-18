|
Ипотека в Беларуси на полноценной основе может заработать с 2021 года
19.02.2019 16:32 — Разное | Ежедневник
Министерством экономики разработан проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки.
Такая информация была озвучена сегодня министром экономики РБ Дмитрием Крутым перед заседанием правительства. По его словам, вышеуказанный документ пока еще «сырой», много нюансов предстоит согласовать с госорганами, чтобы «максимально обезопасить наших граждан».
Руководитель ведомства также отметил, что о сроках внедрения в Беларуси ипотеки говорить пока рано, ориентировочно это произойдет в 2021 году.
Может быть, с 2021 года мы будем запускать ипотеку в Беларуси на полноценной основе, – цитирует главу Минэкономики
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерством экономики разработан проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)