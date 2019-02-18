Ипотека в Беларуси на полноценной основе может заработать с 2021 года





Министерством экономики разработан проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки.

Такая информация была озвучена сегодня министром экономики РБ Дмитрием Крутым перед заседанием правительства. По его словам, вышеуказанный документ пока еще «сырой», много нюансов предстоит согласовать с госорганами, чтобы «максимально обезопасить наших граждан».

Руководитель ведомства также отметил, что о сроках внедрения в Беларуси ипотеки говорить пока рано, ориентировочно это произойдет в 2021 году.

Может быть, с 2021 года мы будем запускать ипотеку в Беларуси на полноценной основе, – цитирует главу Минэкономики БелТА .