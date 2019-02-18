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«Оплачивали коммуналку и увидели сообщение». Минских пенсионеров случайно зачислили в тунеядцы
«Вчера оплачивал через интернет-банкинг коммунальные платежи своих родителей, 38 и 42 года рождения. При оплате появилось сообщение: «Вы предварительно отнесены к гражданам, не занятым в экономике», — рассказывает минчанин Сергей. FINANCE.TUT.BY узнал подробности истории.
Часть сообщения, появившаяся при оплате квартплаты, выглядит так.
— Уважаемый плательщик! Обращаем внимание! Вы предварительно отнесены к гражданам, не занятым в экономике. В случае не предоставления в течение февраля 2019 года сведений, подтверждающих Вашу занятость, начисление платы за подогрев воды с начала года будет осуществляться по тарифу, обеспечивающему полное возмещение затрат, в том числе с учетом перерасчета за январь 2019 года.
«Аналогичное сообщение, как потом оказалось, имеется и в жировке за январь 2019 года. Почему не нашлось ни одного человека, который бы хотя бы проверил даты рождения?», — недоумевает Сергей.
Мужчина объясняет, что в квартире также прописана его сестра, временно живущая за границей, но собственниками жилья являются родители. Кроме того, на чеке указаны именно три фамилии.
Напомним, если если собственником жилья
— Я, конечно, все понимаю, но кто дал право оскорблять моих родителей, ветеранов труда, пенсионеров, имеющих трудовые стажи более 40 и 30 лет, называя их незанятыми в экономике? Кто будет приносить извинения? — задается вопросом мужчина. — Кто ответит за то, что мне пришлось родителям чуть ли не скорую помощь вызывать после таких оскорблений? Почему не нашлось ни одного здравомыслящего человека, который бы хотя бы проверил даты рождения?
Напомним, что белорусы, которые
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В редакцию обратился минчанин Сергей, который рассказал, что оплачивал коммуналку своих родителей-пенсионеров и обнаружил, что им пришло уведомление о попадании в...
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