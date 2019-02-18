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«Оплачивали коммуналку и увидели сообщение». Минских пенсионеров случайно зачислили в тунеядцы

19.02.2019 17:31 — Разное | Tut.by  
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«Вчера оплачивал через интернет-банкинг коммунальные платежи своих родителей, 38 и 42 года рождения. При оплате появилось сообщение: «Вы предварительно отнесены к гражданам, не занятым в экономике», — рассказывает минчанин Сергей. FINANCE.TUT.BY узнал подробности истории.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Часть сообщения, появившаяся при оплате квартплаты, выглядит так.

— Уважаемый плательщик! Обращаем внимание! Вы предварительно отнесены к гражданам, не занятым в экономике. В случае не предоставления в течение февраля 2019 года сведений, подтверждающих Вашу занятость, начисление платы за подогрев воды с начала года будет осуществляться по тарифу, обеспечивающему полное возмещение затрат, в том числе с учетом перерасчета за январь 2019 года.


Фото: из личного архива героя

«Аналогичное сообщение, как потом оказалось, имеется и в жировке за январь 2019 года. Почему не нашлось ни одного человека, который бы хотя бы проверил даты рождения?», — недоумевает Сергей.

Мужчина объясняет, что в квартире также прописана его сестра, временно живущая за границей, но собственниками жилья являются родители. Кроме того, на чеке указаны именно три фамилии.

Напомним, если если собственником жилья является тунеядец, а вместе с ним зарегистрированы еще двое нетунеядцев, то он оплачивает по экономически обоснованным тарифам треть за подогрев воды (с 1 января этого года), отопление и газоснабжение (с 1 октября этого года). Остальные две трети коммуналки за зарегистрированных нетунеядцев в квартире будут оплачиваться по субсидируемым тарифам. К примеру, если дочь не занята в экономике, но плательщиком ЖКУ является мать, они будут оплачивать ЖКУ по обычным тарифам, а не по полной стоимости. 

— Я, конечно, все понимаю, но кто дал право оскорблять моих родителей, ветеранов труда, пенсионеров, имеющих трудовые стажи более 40 и 30 лет, называя их незанятыми в экономике? Кто будет приносить извинения? — задается вопросом мужчина. — Кто ответит за то, что мне пришлось родителям чуть ли не скорую помощь вызывать после таких оскорблений? Почему не нашлось ни одного здравомыслящего человека, который бы хотя бы проверил даты рождения?

Напомним, что белорусы, которые попали в базу не занятых в экономике и не подтвердили свою занятость (наличие трудной жизненной ситуации), в марте получат жировки с платежами за горячую воду по полным тарифам. При этом за январь также пересчитают платежи по экономически обоснованным тарифам (сумму перерасчета включат в жировку за февраль).

Ранее сообщалось, что информацию о попадании в базу незанятого населения, которое будет оплачивать горячую воду по полным тарифам, можно узнать при оплате ЖКУ через ЕРИП. Еще один способ — с 11 февраля на портале госуслуг. Для этого нужны электронная цифровая подпись или уникальный идентификатор — логин и пароль.

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В редакцию обратился минчанин Сергей, который рассказал, что оплачивал коммуналку своих родителей-пенсионеров и обнаружил, что им пришло уведомление о попадании в...
 
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