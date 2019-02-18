Приключения BMW X6: витеблянин купил авто в Могилеве, а потом его туда же и угнали

Житель Витебска 1,5 года назад купил в Могилеве BMW X6. Мужчина был уверен, что у него единственный комплект ключей от внедорожника. Каково же было удивление, когда машину угнали… в Могилев. Откуда у угонщиков был ключ от кроссовера, выясняет милиция. Подробности истории рассказывает УВД Витебского облисполкома.



Угнанный кроссовер. Фото: УВД

6 февраля житель Витебска оставил кроссовер на стоянке возле дома, а утром увидел, что машины нет. Заявил о пропаже в милицию.

Зацепкой для оперативников стала информация о том, что мужчина купил авто 1,5 года назад в Могилеве. По его словам, машину продали с единственным комплектом ключей.

Записи камер видеонаблюдения показали, что похищенный автомобиль ехал в сторону Могилева. Витебские милиционеры с помощью коллег в соседней области установили место его «отстоя».

А вскоре нашли и подозреваемых в угоне — двоих могилевчан. Один из них раньше попадался на кражах из автомобилей.

Выяснилось, что у жителей Могилева был второй ключ от внедорожника. Злоумышленники приехали в Витебск, ночью открыли внедорожник, завели его и угнали. Затем поставили кроссовер в Могилеве на неохраняемую стоянку. Номера сняли.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Предстоит выяснить, например, как у подозреваемых оказался ключ от авто.

В Витебской области в 2018 году зарегистрировали 19 краж автомобилей (это почти вдвое меньше, чем в 2017-м). В последние годы автоворов чаще всего интересуют различные модели Toyota.