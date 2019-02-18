ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приключения BMW X6: витеблянин купил авто в Могилеве, а потом его туда же и угнали

19.02.2019 17:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Житель Витебска 1,5 года назад купил в Могилеве BMW X6. Мужчина был уверен, что у него единственный комплект ключей от внедорожника. Каково же было удивление, когда машину угнали… в Могилев. Откуда у угонщиков был ключ от кроссовера, выясняет милиция. Подробности истории рассказывает УВД Витебского облисполкома.


Угнанный кроссовер. Фото: УВД

6 февраля житель Витебска оставил кроссовер на стоянке возле дома, а утром увидел, что машины нет. Заявил о пропаже в милицию.

Зацепкой для оперативников стала информация о том, что мужчина купил авто 1,5 года назад в Могилеве. По его словам, машину продали с единственным комплектом ключей.

Записи камер видеонаблюдения показали, что похищенный автомобиль ехал в сторону Могилева. Витебские милиционеры с помощью коллег в соседней области установили место его «отстоя».

А вскоре нашли и подозреваемых в угоне — двоих могилевчан. Один из них раньше попадался на кражах из автомобилей.

Выяснилось, что у жителей Могилева был второй ключ от внедорожника. Злоумышленники приехали в Витебск, ночью открыли внедорожник, завели его и угнали. Затем поставили кроссовер в Могилеве на неохраняемую стоянку. Номера сняли.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Предстоит выяснить, например, как у подозреваемых оказался ключ от авто.

В Витебской области в 2018 году зарегистрировали 19 краж автомобилей (это почти вдвое меньше, чем в 2017-м). В последние годы автоворов чаще всего интересуют различные модели Toyota.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Витебска 1,5 года назад купил в Могилеве BMW X6. Мужчина был уверен, что у него единственный комплект ключей от внедорожника. Каково же было его удивление, когда...
 
Новости дня
Новости разные
 
На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика