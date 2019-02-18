Определены победители Школы Безопасности

Завершился районный этап конкурса «Школа безопасности – 2019», в котором показали свои знания 24 учащихся учреждений общего среднего образования.

После проведенного мероприятия корреспондент «ШК» пообщалась с одним из представителей жюри, инспектором ИНиП Хотимского РОЧС Анной Кулешовой.

— Конкурс проводится в целях получения учащимися знаний по вопросам безопасности жизнедеятельности, популяризации профессии спасателя. При подведении результатов выяснилось, что знания у школьников на высоком уровне! Однако, не всем удалось набрать максимальное количество баллов при решении предложенных вопросов, но 9 учащихся в 3-х возрастных группах смогли показать высокий уровень подготовленности! — делится Анна Михайловна.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:

1. Среди учащихся I-IV классов:

1 место – Сергей Ковалев (Тростинский УПК);

2 место – Павел Малунов (Забелышинская СШ);

3 место – Алексей Попелыш (СШ №1).

2. Среди учащихся V-VII классов:

1 место – Ирина Громова (Великолиповский УПК);

2 место – Дмитрий Таранов (Забелышинская СШ);

3 место – Константин Рябцев (СШ №2).

3. Среди учащихся VIII-XI классов:

1 место – Дарья Самофалова (Забелышинская СШ);

2 место – Денис Синькевич (СШ №1);

3 место – Мария Балыко (Великолиповский УПК).

Учащиеся, занявшие I места в возрастных группах по итогам районного этапа конкурса, направляются для участия в областном этапе конкурса «Школа безопасности – 2019», который пройдет в г. Могилеве.





Ольга МИРОВА