|
Определены победители Школы Безопасности
19.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Завершился районный этап конкурса «Школа безопасности – 2019», в котором показали свои знания 24 учащихся учреждений общего среднего образования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершился районный этап конкурса «Школа безопасности – 2019», в котором показали свои знания 24 учащихся учреждений общего среднего образования. После...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)