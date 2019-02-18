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Определены победители Школы Безопасности

19.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Завершился районный этап конкурса «Школа безопасности – 2019», в котором показали свои знания 24 учащихся учреждений общего среднего образования.
После проведенного мероприятия корреспондент «ШК» пообщалась с одним из представителей жюри, инспектором ИНиП Хотимского РОЧС Анной Кулешовой.
— Конкурс проводится в целях получения учащимися знаний по вопросам безопасности жизнедеятельности, популяризации профессии спасателя. При подведении результатов выяснилось, что знания у школьников на высоком уровне! Однако, не всем удалось набрать максимальное количество баллов при решении предложенных вопросов, но 9 учащихся в 3-х возрастных группах смогли показать высокий уровень подготовленности! — делится Анна Михайловна.
По итогам конкурса места распределились следующим образом:
1. Среди учащихся I-IV классов:
1 место – Сергей Ковалев (Тростинский УПК);
2 место – Павел Малунов (Забелышинская СШ);
3 место – Алексей Попелыш (СШ №1).
2. Среди учащихся V-VII классов:
1 место – Ирина Громова (Великолиповский УПК);
2 место – Дмитрий Таранов (Забелышинская СШ);
3 место – Константин Рябцев (СШ №2).
3. Среди учащихся VIII-XI классов:
1 место – Дарья Самофалова (Забелышинская СШ);
2 место – Денис Синькевич (СШ №1);
3 место – Мария Балыко (Великолиповский УПК).
Учащиеся, занявшие I места в возрастных группах по итогам районного этапа конкурса, направляются для участия в областном этапе конкурса «Школа безопасности – 2019», который пройдет в г. Могилеве.

Определены победители Школы Безопасности

Ольга МИРОВА

 
Теги: Могилев
 
 
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Завершился районный этап конкурса «Школа безопасности – 2019», в котором показали свои знания 24 учащихся учреждений общего среднего образования. После...
 
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