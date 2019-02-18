Телятница Светлана Мичуренко знает пути достижения успеха

В прошлом году в хозяйствах района активно велось строительство телятников-профилакториев. Надо было уходить от допотопных строений, где содержались телята и присутствовала антисанитария. Первый такой профилакторий был построен на МТФ «Березки», куда и направляемся.

Краеугольным камнем у подножия будущего большого молока стоит выращивание (с соблюдением технологических регламентов) телочек. Аксиомой технологии является выпаивание телят в первые часы жизни молозивом через зонд. Потом они переводятся в телятник под лампы обогрева. Как в воспроизводстве стада, так и в дальнейшей сохранности телят чрезвычайно важен человеческий фактор – ответственность и грамотность людей, которые работают с животными.

Подобрать человека для выращивания телят, который бы любил и всей душой болел за своих питомцев, как показывает практика, не всегда сразу удается. Иногда для этого необходимо, чтобы сошлось несколько факторов. Именно так получилось и с нашей героиней. Зовут ее Светлана Мичуренко.

Заведующая МТК «Березки» Валентина Москалева, подготавливая меня к встрече с ней, обрисовала несколько отличительных черт Светланы Леоновны. Во-первых, у нее есть опыт работы на свиноводческой ферме и молочно-товарной. Во-вторых, у них с мужем большое личное хозяйство, что, согласитесь, серьезный аргумент в пользу трудолюбия человека. В-третьих, она души не чает в своих питомцах, многие из которых откликаются на клички. А некоторые, как дети, ждут при ее появлении угощений. В-четвертых, она чистюля и вас может не пустить в профилакторий. И никто в этом плане ей не указ.

— И правильно поступает, — делаю заключение. Впрочем, попытка не пытка.

— Что с вами поделаешь, для корреспондента сделаю исключение, — хитровато улыбается Светлана Мичуренко.

Телятки красивые, чистые, упитанные. Первое поение их начинается в 6 утра, потом следуют еще два. В наличии теплая водичка, комбикорм «единичка». Телята тянутся мордочками к своей хозяйке. Галя, Боря, а вот Мишу вытащила, можно сказать, с того света. В январе ни одной потери.

За время разговора я не услышал от моей собеседницы ни одной жалобы или упрека на недостаток внимания к ней. Ни по зарплате, ни по облегчению труда. А мне, почему-то вспомнились разговоры с конца прошлого года о приобретении хозяйствами «молоко-такси». А может это была сказка? Кто его знает.

Александр Лейчинский.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Телятница Светлана Мичуренко знает пути достижения успеха В прошлом году в хозяйствах района активно велось строительство телятников-профилакториев. Надо было уходить от допотопных строений, где содержались телята и...