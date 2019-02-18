Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг теннисного турнира в Дубае

Арина Соболенко (9-е место в рейтинге WTA) благодаря высокому рейтингу начала турнир в Дубае сразу со второго круга. В первом матче белоруске противостояла сербская теннисистка Ивана Йорович (118).

Наша спортсменка захватила лидерство уже в стартовом гейме, когда взяла очко на подаче соперницы. В дальнейшем зрители наблюдали довольно равную борьбу соперниц, однако белоруска не упускала очки на своей подаче и довела сет до победы.

Во второй партии Арина Соболенко действовала более уверенно, минимизировала количество ошибок, тогда как сербка стала больше ошибаться. В итоге белоруска подарила Йорович «баранку» и выиграла матч в двух сетах – 6:4, 6:0.

За выход в четвертьфинал турнира Арина Соболенко поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (45). Матч предварительно состоится 20 февраля в вечернее по белорусскому часовому поясу время.

Напомним, ранее на стадии первого раунда турнир покинула Вера Лапко (60), а Александра Саснович (33) завершила выступление во втором круге.

Турнир в Дубае продлится до 23 февраля.