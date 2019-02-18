Заболеваемость туберкулезом в Беларуси снизилась на 50-60% - врачи

В последние годы в Беларуси значительно снизилась заболеваемость, смертность и количество рецедивов туберкулеза, заявил директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич.

"За последние восемь лет показатели заболеваемости, смертности и количества рецидивов снизились на 50—60%. Еще 10 лет назад регистрировали 5 тысяч впервые заболевших в год. В прошлом году эта цифра составила менее 2 тысяч. Если в 2005 году было выявлено 156 детей с туберкулезом, то в 2018-м — 21 ребенок", - сообщил он в интервью газете "Рэспубліка".

Врачи связывают снижение заболеваемости с внедрением новых технологий в диагностике и лечении, а также контролем за приемом лекарств и повышением приверженности к лечению пациентов, находящихся на амбулаторной терапии.

Основной проблемой туберкулеза в Беларуси сегодня Г.Гуревич называет высокий уровень болезни с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

"Число таких больных тоже снижается, но медленнее, чем пациентов с лекарственно-чувствительным туберкулезом", - отметил он.

Г.Гуревич также рассказал, что в 2017 году на средства от гранта Глобального фонда в Беларуси было внедреновидеоконтролируемое лечение.

"Социально адаптированному пациенту выдаем лекарства и смартфон. Перед камерой он принимает лекарство и отправляет снимок в диспансер. Так отслеживаем около 200 пациентов", - заверил он.

Кроме того, около 250 пациентов с диагнозом туберкулез состоят в Беларуси на паллиативном учете.

"Некоторые так живут годами. Но сегодня мы пробуем новые лекарства, которые помогают и этой группе. Количество паллиативных пациентов будет снижаться, потому что в этом году мы большинство должны перевести на новые схемы лечения", - рассказал Г.Гуревич.

Он также напомнил, что "туберкулез – не грипп", и кратковременный контакт в транспорте с больным человеком не опасен для здоровых людей. Опасность заражения возникает при нахождении с больным туберкулезом 5-6 часов в замкнутом помещении без вентиляции.