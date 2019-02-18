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Минприроды предлагает изменить систему оплаты за вывоз мусора

19.02.2019 19:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В стране стало меньше твердых коммунальных отходов: 3,7 миллиона тонн против 4 миллионов годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профильное ведомство выступает с инициативой скорректировать подходы к формированию тарифов на вывоз мусора. В частности, учитывать объемы вывозимых отходов в тоннах, а не кубометрах на человека, как в настоящее время.

Минприроды предлагает изменить систему оплаты за вывоз мусора

По стране норматив варьируется в зависимости от благоустроенности зданий. А это означает, что нет единых подходов к их формированию. Также ведомство предлагает отправлять отдельную машину за каждым видом отходов. 

За 2018 год Минприроды привлекло к административной ответственности свыше 6500 граждан, а общая сумма штрафов составила 1,6 миллиона рублей.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В стране стало меньше твердых коммунальных отходов: 3,7 миллиона тонн против 4 миллионов годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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