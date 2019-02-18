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В Беларуси составили рейтинг самых продвинутых бизнес-городов

19.02.2019 19:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В стране составили рейтинг самых продвинутых бизнес-городов и районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси составили рейтинг самых продвинутых бизнес-городов

В белорусском офисе компании «Битрикс 24» пояснили, что при составлении рейтинга учитывался примерно десяток различных параметров: от числа предприятий малого и среднего бизнеса до объёма иностранных инвестиций на 100 тысяч населения.

В Беларуси составили рейтинг самых продвинутых бизнес-городов

Первое место ожидаемо досталось Минску, а с существенным отставанием от него расположились Брест и Гродно. Из малых регионов лидерство удерживает Дзержинский район, который в общем рейтинге занимает 7-ю строчку, почти догнав по сумме баллов Гомель.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Новости Беларуси. В стране составили рейтинг самых продвинутых бизнес-городов и районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В белорусском офисе...
 
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