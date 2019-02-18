ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро

19.02.2019 19:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Когда вместо оружия в руках – перо. Министерство обороны наградило журналистов, написавших лучшие материалы о военном деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро

В номинации «Профессионализм и журналистское мастерство» отметили и нашу коллегу, регионального корреспондента СТВ по Гродненской области, Галину Буро.

«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро

За годы работы на телевидении, Галине не раз приходилось совершать неженские поступки. Бок о бок с военными она форсировала реку, находилась в эпицентре боевых действий во время учений и убедилась, что воздушное пространство над белорусской АЭС – под надёжной защитой.

«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро

Кстати, Галина с самого начала мечтала стать именно военным корреспондентом. Но в год ее поступления девушек на военный факультет не принимали.

«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро

Галина Буро, корреспондент СТВ:
На самом деле, на военном полигоне я чувствую себя увереннее, чем на паркете. Военная тематика – одна из моих любимых, потому что у меня отец военный, полковник в отставке. Я выросла в военном городке, рядом была авиабаза.

Мне хочется донести до зрителя эти чувства и ощущения, конечно, в этом мне помогает и мой оператор.

«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро

Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Формируя отношение к армии, рассказывая об армии мы создаем имидж армии в глазах миллионов наших сограждан. Соответственно, мы тем самым либо поддерживаем нашу армию, либо ее не поддерживаем. Понятно, тут вариантов ответа у нормального человека не должно быть. Мы должны поддерживать нашу армию, помогать ей. При этом, помогать не только делом, не только материально, но и словом. Сегодня это как никогда важно.

«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро

Конкурс проводится ежегодно накануне 23 февраля. Заявки принимаются от печатных СМИ, телеканалов, радиостанций и информагентств. А победителей отмечают в 17-ти номинациях.
 
 
Ссылка на источник 106
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Когда вместо оружия в руках – перо. Министерство обороны наградило журналистов, написавших лучшие материалы о военном деле, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Да ладно! Министр культуры высказался против отмены концертов и предложил снять всякие ограничения для небольших клубов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика