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В Мстиславле пенсионер приревновал свою 82-летнюю жену и забил ее палкой

19.02.2019 19:51 — Разное | Аргументы и факты  
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В Мстиславле пенсионер приревновал свою 82-летнюю жену и забил ее палкой
УГКСЭ по Могилевской области / Следственный комитет РБ

Как стало известно, между 80-летним мужчиной и ее 82-летней супругой произошел конфликт на почве ревности. При этом пенсионер в момент ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Мстиславле пенсионер приревновал свою 82-летнюю жену и забил ее палкой В Щучинском районе в собственном доме убит пенсионер

Конфликт перерос в драку, в результате которой мужчина избил жену руками и палкой. По информации Следственного комитета, полученные телесные повреждения оказались смертельными для женщины. Она умерла на месте происшествия.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь. Мужчина задержан. Сейчас решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.

 
 
Ссылка на источник 82
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