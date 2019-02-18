В Мстиславле пенсионер приревновал свою 82-летнюю жену и забил ее палкой

Как стало известно, между 80-летним мужчиной и ее 82-летней супругой произошел конфликт на почве ревности. При этом пенсионер в момент ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения.

Конфликт перерос в драку, в результате которой мужчина избил жену руками и палкой. По информации Следственного комитета, полученные телесные повреждения оказались смертельными для женщины. Она умерла на месте происшествия.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь. Мужчина задержан. Сейчас решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.