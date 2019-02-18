Потери российских экспортеров из-за санкций составили 6,3 млрд долларов. Беларусь тоже в списке

Лидером по числу ограничительных мер в отношении продукции из РФ является Евросоюз (25), Украина (22), Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12), США (9), Австралия (6), передает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинг ведомства за 2018 год.





Максимальный ущерб для российских экспортеров приходится на ограничения в ЕС (свыше 2,4 млрд долларов), США (свыше 1,1 млрд долларов), на Украине (775 млн долларов), в Турции (713 млн долларов).





Больше всего от ограничительных мер страдает металлургическая промышленность: ущерб для нее оценивается почти в 4 млрд долларов. Потери предприятий сельскохозяйственной промышленности оцениваются в 1,1 млрд долларов, для химической - в 641 млн долларов, для автомобильной - в 306 млн долларов.





Вместе с тем по итогам 2018 года Минэкономразвития удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения, включая угрозы их введения, оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. "По экспертным оценкам, ущерб от их действия превышал 330 млн долларов", - отмечается на сайте ведомства. К примеру, министерство отстояло поставку азотно-фосфорных удобрений во Вьетнам и отменило "разрешительную систему импорта" в Турцию пшеницы, кукурузы, риса и других продуктов.





Кроме того, по данным министерства, наблюдается положительная динамика в ситуации с доступом российской сельхозпродукции на внешние рынки. В частности, в Бразилии проведена работа по устранению жестких требований к российской пшенице, после чего стал возможен экспорт в страну российского зерна. В ноябре 2018 года подписан протокол о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.





С Монголией достигнута договоренность о предоставлении квот на поставку молока и пшеничной муки, с Ираном - о возобновлении поставок российской пшеницы.





Сама Россия за 2018 год ввела лишь семь новых протекционистских мер, приводят Ведомости данные Global Trade Alert. Между тем за последние 10 лет страна ввела 536 подобных мер, больше всего - в 2016 году (107 ограничений).





В 2019 году новых ограничений Россия пока не вводила, но 15 февраля РБК со ссылкой на письмо замруководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова сообщил о предложении расширить продуктовое эмбарго. Предлагается ограничить поставки продовольствия из ряда зарубежных стран, в том числе из стран ЕС, Канады, Австралии и других. Под контрсанкции могут попасть оливки и маслины, соки и джемы, рыбные, мясные и овощные консервы, свежая и охлажденная баранина, некоторые субпродукты, яйца, мед, лук-севок.





Россия впервые ввела продуктовое эмбарго против стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 года как ответ на западные санкции, которые были наложены на РФ после присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Под запретом оказался импорт говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, некоторых других продуктов. В целях борьбы с контрабандой "санкционки" российские власти уничтожали незаконно провезенные продукты, иногда в крупных масштабах, что получило резкое осуждение в обществе.





С тех пор Запад продлевал и вводил против РФ новые санкции, а Россия, в свою очередь, продлевала действие продуктового эмбарго и расширяла список стран, которых оно касается. Со временем в него вошли Албания, Лихтенштейн, Исландия, Черногория, Лихтенштейн, Украина. Власти не раз подчеркивали, что эмбарго крайне полезно для поддержки отечественного производителя, однако многие россияне оказались недовольны отсутствием на прилавках магазинов части импортных продуктов, которым привыкли. В частности, наибольшее возмущение вызвал запрет на сыры.









Контрсанкции уже стоили экономике РФ, по разным оценкам, от 1 до 1,5 п. п. роста ВВП, заявлял ранее директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Только из-за продовольственного эмбарго по 13 товарным группам потребители потеряли больше 280 млрд рублей (по 2000 руб. с человека в год), а экономика - 31 млрд рублей, оценивала профессор Российской школы экономики Наталья Волчкова.



