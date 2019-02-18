Да ладно! Министр культуры высказался против отмены концертов и предложил снять всякие ограничения для небольших клубов

пишет people.onliner.by Вчера на итоговой коллегии Министерства культуры Юрий Бондарь неожиданно высказался против отмены концертов,people.onliner.by

В тексте, опубликованном на сайте Министерства культуры, также отмечены любопытные вещи: «Серьезной проблемой, о которой уже говорит все профессиональное сообщество, стала выдача «гастрольных удостоверений», в том числе иностранным артистам.





Существующая практика запретов часто негативно сказывается на имидже государства и властей (наиболее резонансные запреты концертов популярных российских рэп-исполнителей, а также всемирно известной южноафриканской группы Die Antwoord). Запреты концертов могут быть интерпретированы как наличие выраженной цензуры, отсутствие свободы творческого самовыражения. Однозначно, творчество, пропагандирующее употребление наркотиков, суициды, асоциальный образ жизни и т. д., не должно транслироваться со сцены. В остальных случаях возможно применить более строгий контроль в отношении возраста посетителей концертов. Кроме того, возможно, стоит снять всякие ограничения для концертов, проводимых в относительно небольших помещениях (клубах). Очевидно, что такие мероприятия носят сугубо субкультурный характер и не могут нанести существенного вреда обществу, но их ограничение или запреты опять-таки могут быть интерпретированы в превратном ключе».





Также министр не исключил и «возможную коррупционную составляющую при принятии решений в отсутствии четких и ясных методических указаний по данной проблематике».



