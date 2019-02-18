ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Да ладно! Министр культуры высказался против отмены концертов и предложил снять всякие ограничения для небольших клубов

19.02.2019 19:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Чиновник отметил, что это может быть интерпретировано как наличие выраженной цензуры, отсутствие свободы творческого самовыражения. Не ожидали, да? А теперь подробнее.

Вчера на итоговой коллегии Министерства культуры Юрий Бондарь неожиданно высказался против отмены концертов, пишет people.onliner.by
В тексте, опубликованном на сайте Министерства культуры, также отмечены любопытные вещи: «Серьезной проблемой, о которой уже говорит все профессиональное сообщество, стала выдача «гастрольных удостоверений», в том числе иностранным артистам. 

Существующая практика запретов часто негативно сказывается на имидже государства и властей (наиболее резонансные запреты концертов популярных российских рэп-исполнителей, а также всемирно известной южноафриканской группы Die Antwoord). Запреты концертов могут быть интерпретированы как наличие выраженной цензуры, отсутствие свободы творческого самовыражения. Однозначно, творчество, пропагандирующее употребление наркотиков, суициды, асоциальный образ жизни и т. д., не должно транслироваться со сцены. В остальных случаях возможно применить более строгий контроль в отношении возраста посетителей концертов. Кроме того, возможно, стоит снять всякие ограничения для концертов, проводимых в относительно небольших помещениях (клубах). Очевидно, что такие мероприятия носят сугубо субкультурный характер и не могут нанести существенного вреда обществу, но их ограничение или запреты опять-таки могут быть интерпретированы в превратном ключе».

Также министр не исключил и «возможную коррупционную составляющую при принятии решений в отсутствии четких и ясных методических указаний по данной проблематике».


 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновник отметил, что это может быть интерпретировано как наличие выраженной цензуры, отсутствие свободы творческого самовыражения. Не ожидали, да? А теперь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика