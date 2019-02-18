В России уничтожили 54 тонны продуктов, ввезенных из Беларуси

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18 февраля на полигоне АО «СпецАТХ» в Смоленской области (Россия) было уничтожено более 54 тонн продуктов, которые ввезли в Россию с территории Беларуси без необходимых документов.





сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Больше всего было уничтожено яблок – 52,5 тонны, из них 19,5 тонн ввезли под видом редукторного масла. Также были утилизированы 0,214 тонны украинской пекинской капусты, 0,22 тонны апельсинов и 0,495 тонны клементинов из Испании, 0,72 тонны итальянских клементинов, , 0,31 тонны голландских груш,Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.



