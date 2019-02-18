Главного редактора «Хартии’97» наградили медалью к 100-летию БНР









пишет belsat.eu Церемония вручения награды состоялась в варшавском офисе «Хартии’97»,belsat.eu





«Для меня это государственная награда, ведь Рада БНР – это единственное легитимное правительство Беларуси. Я очень взволнована. Если мы что-то делаем для своей страны, мы не делаем это для медалей. Мы не можем иначе. Мы делаем это ради своих родных, ради себя и всех белорусов, ради наших предков, которые боролись за белорусский идею, белорусскую государственность», – рассказала Belsat.eu Наталья Радина.





В течение 2019 года медалью наградят 130 человек из Беларуси и зарубежья. Первой медалью 18 февраля посмертно наградили Юрия Туронка.





«Эта награда вручается лучшим из лучших, тем, из кого белорусская власть часто делает маргиналов. Государственные награды нередко получают люди, которые этого не заслуживают. Совет отмечает этой медалью настоящих патриотов, тех, кто любит Беларусь», – говорит Алексей Дикавицкий, член Рады БНР, заместитель директора «Белсата».





Медаль к столетию БНР белорусское правительство в эмиграции вручает «за пожизненные заслуги в работе ради совершения идеалов Акта 25 марта 1918 года, в том числе за исследования и популяризацию белорусского, обретение и укрепление государственной независимости Беларуси, борьбу за свободу и демократию в Беларуси».





«Наталья Радина – это, безусловно, гордость белорусской журналистики. Этот человек является примером героизма и отваги, решительности говорить правду и защищать свободное слово, несмотря на угрозы и репрессии. В лице Натальи Радиной мы отмечаем весь коллектив легендарной «Хартии’97». Это одно из главных белорусских независимых и демократических СМИ, при этом и одно из самых первых изданий в белорусском интернете. Журналисты «Хартии» много лет самоотверженно борются за свободу и достоинство всех белорусов, рискуя собственной свободой и даже жизнью», – приводит слова председателя Совета БНР Ивонки Сурвилы официальный сайт Совета.









После президентских выборов 2010 года редакция информационного сайта «Хартия’97» была разгромлена, а Наталью Радину избили и более, чем на месяц посадили в застенки КГБ. С тех пор интернет-издание работает из Варшавы. В прошлом году «Хартия’97» отметила свое 20-летие.





Ранее Рада Белорусской Народной Республики выразила свою поддержку и солидарность с «Хартией’97» в связи с угрозой прекращения финансирования издания.







