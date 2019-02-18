В Могилеве пьяный 30-летний «заяц» избил пассажиров автобуса

Как стало известно, инцидент произошел 17 февраля в Могилеве. В автобус зашел пьяный 30-летний мужчина и в резкой форме спросил у кондуктора, почему тот ездит в транспорте бесплатно.
Затем пассажир отказался покупать билет, объяснив это тем, что он безработный и платить не намерен, передает
В результате он избил молодых людей, а затем попытался выйти из транспорта. Вскоре мужчину задержали. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия.