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В Могилеве пьяный 30-летний «заяц» избил пассажиров автобуса

19.02.2019 20:10 — Разное | Аргументы и факты  
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В Могилеве пьяный 30-летний «заяц» избил пассажиров автобуса
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 17 февраля в Могилеве. В автобус зашел пьяный 30-летний мужчина и в резкой форме спросил у кондуктора, почему тот ездит в транспорте бесплатно.

В Могилеве пьяный 30-летний «заяц» избил пассажиров автобуса Пьяный пассажир «заминировал» станцию метро «Малиновка» в Минске

Затем пассажир отказался покупать билет, объяснив это тем, что он безработный и платить не намерен, передает MogilevNEWS.by. По информации официального представителя Ленинского РОВД Могилева Елены СИМОНОВОЙ, на помощь кондуктору поспешили 23-летний и 26-летний пассажиры. Их действия еще больше разозлили «зайца».

В результате он избил молодых людей, а затем попытался выйти из транспорта. Вскоре мужчину задержали. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Пострадавшие заступились за кондуктора.
 
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