В Могилеве пьяный 30-летний «заяц» избил пассажиров автобуса

Как стало известно, инцидент произошел 17 февраля в Могилеве. В автобус зашел пьяный 30-летний мужчина и в резкой форме спросил у кондуктора, почему тот ездит в транспорте бесплатно.

Затем пассажир отказался покупать билет, объяснив это тем, что он безработный и платить не намерен, передает MogilevNEWS.by . По информации официального представителя Ленинского РОВД Могилева Елены СИМОНОВОЙ, на помощь кондуктору поспешили 23-летний и 26-летний пассажиры. Их действия еще больше разозлили «зайца».

В результате он избил молодых людей, а затем попытался выйти из транспорта. Вскоре мужчину задержали. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия.